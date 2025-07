Guasto elettrico chiude la Reggia di Caserta

Un imprevisto guasto elettrico ha interrotto bruscamente la bellezza della Reggia di Caserta, patrimonio mondiale dell’UNESCO. La chiusura anticipata, annunciata sui social, ha colto di sorpresa visitatori e cittadini, evidenziando quanto sia fragile l’equilibrio tra tecnologia e patrimonio storico. In un mondo sempre più connesso, anche i monumenti più preziosi non sono immuni da imprevisti. La speranza è che presto tutto torni alla normalità, preservando questa meraviglia per le future generazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un guasto elettrico ha interessato le zone centrali di Caserta, costringendo la Reggia borbonica patrimonio dell’Unesco e il Comune a chiudere anticipatamente. È stato un post sulla pagina Facebook del Museo borbonico ad avvisare poco dopo le 13 l’immediata “chiusura al pubblico” della Reggia a causa di un “grave guasto elettrico che ha interessato la zona di piazza Vanvitelli e corso Trieste”. Anche il Comune di Caserta, situato proprio a Piazza Vanvitelli, è stato costretto a chiudere, e lo ha annunciato sempre dalla pagina Facebook. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

