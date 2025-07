La sua commedia è attesissima e sarà un bel regalo natalizio per i tanti fan che lo aspettano da cinque anni

Il Natale si fa ancora più speciale con l’arrivo di Checco Zalone, che torna sul grande schermo con la sua attesissima commedia "Buen Camino". Dopo cinque anni di assenza, l’attore pugliese si prepara a regalare risate e emozioni secondo la tradizione, sotto la regia di Gennaro Nunziante. Questa produzione promossa da Indiana promette di diventare uno degli eventi cinematografici più attesi delle festività natalizie 2025, portando il suo humor irresistibile sotto l’albero.

D imenticate cenoni e pandori: il prossimo 25 dicembre, sotto l’albero ci sarà anche Checco Zalone con Buen Camino. Il comico pugliese prepara così il suo ritorno trionfale sul grande schermo dopo cinque anni di assenza. Diretto nuovamente da Gennaro Nunziante, regista e co-sceneggiatore dei suoi maggiori successi, il film promette di essere una delle commedie più attese del festività natalizie 2025. Una produzione ambiziosa, firmata Indiana Production, Medusa Film, MZL e Netflix, che punta tutto su una nuova storia pungente, intelligente e profondamente italiana. Checco Zalone e Gennaro Nunziante: la coppia che vince al botteghino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

In questa notizia si parla di: sarà - cinque - commedia - attesissima

Che ne sarà della conduzione di Pomeriggio Cinque? Le indiscrezioni - La tv italiana è in fermento: Myrta Merlino potrebbe dire addio a "Pomeriggio Cinque". Dopo un biennio di conduzione intensi, il cambio alla guida del programma riaccende le discussioni sul futuro della cronaca rosa e del gossip.

Guida su come rivedere il cast di Pretty Little Liars al cinema e in TV.