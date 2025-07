Il Premio per la Pace 2025 a Massimo Fusarelli Sari Nusseibeh ed Euhd Olmert

Il Premio per la Pace 2025 della Fondazione Ducci celebra quest'anno i valori più alti di dialogo e comprensione tra culture, onorando personalità che hanno fatto della pace il loro credo. Tra i premiati, Massimo Fusarelli, Sari Nusseibeh ed Euhd Olmert, figure emblematiche impegnate a superare le barriere dell'incomprensione globale. Questo riconoscimento rappresenta un faro di speranza e un invito a proseguire nel cammino della convivenza pacifica.

Roma, 3 luglio 2025 – La Fondazione Ducci dal 2006 organizza il Premio per la Pace che ha lo specifico intento di rendere omaggio a personaggi illustri che si sono distinti per il loro contributo alla promozione del dialogo interculturale e interreligioso, nel tentativo di fugare i luoghi comuni e le generalizzazioni che da sempre rappresentano uno degli ostacoli principali a un costruttivo confronto tra le diverse culture. Il riconoscimento viene assegnato con cadenza annuale a personalità di spicco di ciascuna delle tre religioni monoteiste oppure ad esponenti di primo piano del mondo politico, culturale e istituzionale a livello internazionale che si sono adoperate e si adoperano ai fini del dialogo fra le differenti culture e della ricerca della pace. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Premio per la Pace 2025 a Massimo Fusarelli, Sari Nusseibeh ed Euhd Olmert

Per il 15° Premio per la Pace della Fondazione Ducci, importante riconoscimento dedicato al dialogo interculturale e interreligioso, consegnerò il premio a Massimo Fusarelli, Sari Nusseibeh ed Ehud Olmert. Vai su X

Giovedì 3 luglio consegnerò in Campidoglio il 15° Premio per la Pace, promosso dalla Fondazione Ducci nel segno del dialogo interculturale ed interreligioso. Premiati in questa edizione Massimo Fusarelli, Ministro Generale dell'Ordine francescano dei Frati Vai su Facebook

