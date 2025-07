Tfa sostegno X ciclo quanto costa partecipare? Tasse fino a 4000 euro e contributi bando da 100 a 200 euro

Se stai pensando di intraprendere il percorso Tfa sostegno per il ciclo successivo, è fondamentale conoscere i costi e le scadenze. Con tasse che variano fino a 4.000 euro e contributi tra 100 e 200 euro, prepararsi in anticipo ti permette di pianificare senza sorprese. Le iscrizioni si avvicinano rapidamente, con le scadenze che si chiudono entro metà luglio 2025. Ecco tutto quello che devi sapere per non perdere l'opportunità!

Si avvicinano rapidamente le scadenze per l'iscrizione al Tfa sostegno, con la maggior parte dei bandi in chiusura entro la seconda settimana di luglio 2025. Le quote di contributo di partecipazione variano tra i 100 e i 200 euro, mentre le tasse di iscrizione ai corsi oscillano tra i 2.000 e i 4.100 euro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

