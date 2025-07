E se dovesse arrivare l’offerta giusta per Mateo Retegui? L’opinione dei tifosi dell’Atalanta sui social

Se l’Atalanta ricevesse un’offerta di almeno 60 milioni per Mateo Retegui, cosa deciderà la Dea? I tifosi nerazzurri si dividono tra speranza e realismo, riflettendo sul futuro di un talento già fondamentale per la squadra. La decisione potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia bergamasca, ma qual è la scelta giusta? Scopriamo insieme le opinioni più calde e le prospettive che animano il mondo atalantino.

Retegui, nel caso in cui dovesse arrivare una reale offerta da 60 milioni cosa dovrebbe fare la Dea? Ecco l'opinione dei tifosi nerazzurri L'Atalanta e quello che sarà il futuro di Mateo Retegui all'interno della squadra nerazzurra. Nel caso in cui dovesse arrivare l'offerta giusta (minimo 60 milioni) cosa dovrebbe fare la Dea?

Milan su Retegui se non dovesse arrivare a Gyokeres

Theo Hernandez verso l'Arabia? Secondo quando riportato da La Gazzetta dello Sport, sembra ci sia una piccola apertura da parte di Theo verso l'Al-Hilal Il Milan già ha accettato l'offerta, ma anche qualora dovesse arrivare un NO di Theo, quest'ultim

Atalanta, a gennaio rifiutata una super-offerta per Retegui: la richiesta della Dea.

Retegui, come deve comportarsi l'Atalanta se arrivasse l'offerta giusta? Il capocannoniere merita attenzione - Dubbi e consapevolezze sul capocannoniere dell'Atalanta Si è sempre detto che il mantra dell'Atalanta sul mercato è il solito "pagare monet

Una squadra saudita piomba su Retegui e spaventa l'Atalanta: offerti 60 milioni di euro - Una squadra saudita bussa alla porta dell'Atalanta per Retegui: inviata una proposta ufficiale per l'attaccante, due italiani gli hanno già detto di no