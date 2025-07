Migranti nei Cpr la Consulta | La normativa non rispetta la libertà personale Il monito al legislatore

La recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 96/2025) solleva importanti questioni sulla legittimità dei Cpr e sulla tutela dei diritti fondamentali degli immigrati. Pur dichiarando inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate, la Corte ha espresso un forte monito al legislatore, evidenziando un “effettivo vulnus normativo” che rischia di compromettere la libertà personale. È fondamentale quindi riformare urgentemente la normativa per garantire i diritti di chi si trova nei centri di permanenza.

La Corte Costituzionale si è espressa (sentenza n. 962025), con un chiaro "monito al legislatore" sul trattenimento degli stranieri nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr). Le questioni di legittimità costituzionale erano state sollevate dal Giudice di pace di Roma sull'articolo 14, comma 2, del Testo unico sull'immigrazione, e sono state dichiarate inammissibili. Tuttavia, la Corte ha riconosciuto un "effettivo vulnus normativo": l'attuale disciplina sul trattenimento nei Cpr non rispetta la riserva assoluta di legge in materia di libertà personale. Il Giudice di pace lamentava l'assenza di una legge chiara sui "modi" e i procedimenti della restrizione della libertà personale nei Cpr.

