Non chiamatela Tv di sinistra | Cairo rivendica l’indipendenza di La7 e chiede una parte del canone

Urbano Cairo rivendica l’indipendenza di La7, richiedendo una quota del canone televisivo. La rete, lontana dall’essere una voce di opposizione, aspira a una rappresentanza più ampia dell’esecutivo e si riconosce come servizio pubblico, meritevole di un sostegno economico. In questa stagione, programmi di punta come Otto e Mezzo di Lilli Gruber e Formigli confermano il ruolo cruciale di La7 nel panorama mediatico italiano, sottolineando la sua funzione di informazione indipendente e di qualità.

La7 non è di opposizione al governo, vorrebbe anzi più esponenti dell’esecutivo tra i propri ospiti e inoltre svolge una funzione da servizio pubblico e quindi meriterebbe una parte di canone. È il ritratto che della rete ha fatto il suo editore, Urbano Cairo, in occasione della presentazione dei palinsesti della prossima stagione. Da Gruber a Formigli: la conferma dei programmi di punta. Tante le conferme: Lilli Gruber con il suo Otto e Mezzo, Corrado Augias con La Torre di Babele e La Torre di Babele doc, Giovanni Floris con diMartedì, Aldo Cazzullo con Una Giornata Particolare; Corrado Formigli con Piazzapulita, Diego Bianchi con Propaganda Live, Massimo Gramellini con In altre Parole. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Non chiamatela Tv di sinistra: Cairo rivendica «l’indipendenza» di La7 e chiede una parte del canone

