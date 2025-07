Cina | Shandong scopriamo Heze capitale cinese delle peonie

Benvenuti a Heze, il cuore pulsante dello Shandong e la capitale cinese delle peonie, dove tradizione e natura si incontrano in un abbraccio floreale. Nella pittoresca contea di Caoxian, tra i profumi del fiume Giallo, si svela la bellezza del Mamianqun, la gonna “a faccia di cavallo”, simbolo di un patrimonio culturale secolare. Scopriamo insieme questa meravigliosa città, immersa nel fascino dei suoi fiori e delle sue storie.

Un membro dello staff presenta ai visitatori il Mamianqun, o gonna “a faccia di cavallo”, una gonna tradizionale cinese lunga e pieghettata, in una base di Hanfu nella contea di Caoxian, citta’ di Heze, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 10 aprile 2025. Il fiume Giallo, che scorre attraverso Heze, non solo modella il tratto distintivo della citta’, ma nutre anche le peonie con bellezza e fragranza, creando una citta’ floreale dal fascino acquatico. Come “capitale cinese delle peonie”, la coltivazione di questi fiori a Heze puo’ essere fatta risalire alle dinastie Sui e Tang (581-907). 🔗 Leggi su Romadailynews.it