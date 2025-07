Sequestrata e uccisa della ‘ndrangheta le lettere di Cristina Mazzotti durante la prigionia | Sono stremata

Dopo oltre cinque decenni, il mistero che avvolge il tragico destino di Cristina Mazzotti torna sotto i riflettori, portando alla luce le lettere scritte dalla giovane durante i suoi 25 giorni di prigionia. Un ricordo struggente e un dolore ancora vivo per una storia di violenza e ingiustizia che non vuole essere dimenticata. La giustizia, con ogni passo, si avvicina a fare luce su quella tragica vicenda. Continua a leggere.

Dopo 50 anni dal sequestro e dalla morte di Cristina Mazzotti, continua il processo a carico dei presunti esecutori materiali e i mandanti dell‚Äôomicidio della 18enne rapita nel 1975 a Eupilio (Como) e trovata morta in una discarica di Galliate (Novara) dopo 25 giorni di prigionia. In aula sono state mostrate per la prima volta le lettere scritta dalla ragazza durante il sequestro. 🔗 Leggi su Fanpage.it