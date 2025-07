premio strega 2025 chi sono i favoriti

Il Premio Strega 2025 si avvicina, e i cinque finalisti sono pronti a contendersi il prestigioso riconoscimento: Andrea Bajani, Paolo Nori, Nadia Terranova, Elisabetta Rasy e Michele Ruol. La cerimonia di premiazione, prevista per giovedì 3 luglio nella suggestiva Villa Giulia di Roma, sarà condotta da Pino Strabioli, trasmessa in diretta su Rai 3 e RaiPlay. Un evento imperdibile che promette emozioni e sorprese nel mondo della letteratura italiana.

Andrea Bajani, Paolo Nori, Nadia Terranova, Elisabetta Rasy e Michele Ruol. Sono i cinque finalisti del premio Strega 2025, la cui cerimonia di consegna del riconoscimento è in programma giovedì 3 luglio nella romana Villa Giulia. Alla conduzione dell’evento, visibile in diretta tv su Rai 3 oltre che in streaming sulla piattaforma RaiPlay alle 22.50, ci sarĂ Pino Strabioli, che raccoglierĂ il testimone da Geppi Cucciari, presentatrice dal 2021 al 2024. Chi è il favorito della vigilia? I bookies hanno giĂ individuato il candidato piĂą papabile, anche se non si escludono sorprese dell’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Lettera43.it