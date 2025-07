Ruba sulle auto in sosta in via Moroni due giorni prima era finito in caserma per lo stesso motivo

Un susseguirsi di eventi che mette in luce un volto noto alle forze dell'ordine: E.C., 27 anni, già finito in caserma due giorni prima per furto d’auto, viene nuovamente fermato a Bergamo mentre armeggiava vicino a veicoli in sosta. La sua presenza sospetta ha attirato l’attenzione dei carabinieri del Radiomobile, pronti a intervenire e a far luce su una sequenza di episodi che rischiano di compromettere la sicurezza della zona.

Bergamo. Armeggiava vicino a delle auto in sosta lungo via Moroni e ha attirato così l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Bergamo, che si sono fermati per controllare. Erano le 6 del mattino di mercoledì 2 luglio e il volto dell’uomo che tentava di aprire i veicoli era noto ai militari. Due giorni prima E.C., lettone di 27 anni, era già finito in caserma per furti sulle auto. I carabinieri hanno perquisito l’uomo e gli hanno trovato addosso un martelletto frangivetro, in tasca del denaro e in testa un cappellino da baseball. Hanno controllato la zona scoprendo diverse auto danneggiate in via Vavassori e hanno perquisito anche il suo domicilio, trovando un binocolo, un computer e parecchia moneta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Ruba sulle auto in sosta in via Moroni, due giorni prima era finito in caserma per lo stesso motivo

