Trafficked con mariana van zeller | il trailer della stagione 5 svela una nuova avventura intensa

Trafficked con Mariana van Zeller, giunta alla sua quinta stagione, si appresta a svelare un mondo oscuro e affascinante come mai prima d'ora. Con premi Emmy e candidature che attestano il suo valore, questa serie continua a indagare i mercati clandestini più pericolosi del pianeta. La nuova stagione, in partenza dal 19 luglio, promette un approfondimento ancora più coinvolgente e sconvolgente, portando lo spettatore al centro di storie incredibili e spesso sconosciute.

Trafficked with Mariana Van Zeller e' una serie di genere Documentario del 2020 girata in USA.

