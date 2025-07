Caldo infernale sull' Italia e sull' Europa | disagi e vittime | Bollino rosso ecco dovrà andrà meglio

L'ondata di caldo infernale sta colpendo Italia ed Europa, provocando disagi e vittime sotto il bollino rosso. Le temperature raggiungeranno picchi di 40-41°C, mentre nel weekend temporali apporteranno un sollievo al Nord. In Spagna, oltre 100 persone hanno perso la vita a causa di questa ondata di calore senza precedenti. È arrivato il momento di conoscere come affrontare questa emergenza climatica e proteggere le nostre vite.

Nel nostro Paese le temperature schizzeranno ulteriormente fino a toccare picchi prossimi ai 40-41°C in alcune zone. Nel weekend, però, sono attesi temporali e un calo termico al Nord. In Spagna si contano da sabato oltre 100 morti.

