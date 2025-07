Ragazza morta a 22 anni in palestra dopo malore forse dovuto al caldo

Una tragedia scuote la comunità di Poirino: Martina Gillio, giovane di 22 anni appassionata di fitness, ha perso la vita improvvisamente durante una sessione in palestra, forse a causa del caldo. Grazie al pronto intervento del suo fidanzato e ai soccorsi tempestivi, si è tentato di salvarle la vita, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato inutile. La vicenda solleva importanti riflessioni sulla sicurezza negli spazi dedicati all’attività fisica.

Martina Gillio, 22 anni, è morta dopo aver avuto un malore nella palestra che era solita frequentare a Poirino in provincia di Torino. Sarebbe stato proprio il fidanzato, dopo averla vista accasciarsi a terra, a chiamare i soccorsi. Il 118 è intervenuto immediatamente, utilizzando prima il defibrillatore che la palestra aveva messo a disposizione e poi disponendo il trasferimento in elisoccorso della giovane verso l’ospedale Le Molinette. La procura ha aperto un’inchiesta per tentare di accertare le cause del decesso. La palestra nel frattempo ha comunicato che resterà momentaneamente chiusa. Il lutto cittadino. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Ragazza morta a 22 anni in palestra dopo malore, forse dovuto al caldo

