Caivano riciclavano soldi di spaccio e pizzo giocando a ’10 e Lotto’ | 7 arresti

Un’oscura alleanza tra criminalità e gioco d’azzardo scuote Caivano: i clan Sautto-Ciccarelli e Angelino-Gallo avrebbero trasformato i proventi illeciti in denaro “pulito” attraverso scommesse sul ’10 e Lotto’. Un'inchiesta che rivela come il sistema del gioco possa essere utilizzato anche come strumento di riciclaggio. Scopriamo insieme i dettagli di un’indagine che mette in luce un nuovo fronte nella lotta contro le attività criminali.

Secondo gli inquirenti, i clan Sautto-Ciccarelli e Angelino-Gallo del parco Verde e del cosiddetto Bronx di Caivano, avrebbero "ripulito" parte del denaro ottenuto dallo spaccio e dalle estorsioni giocando a '10 e lotto'. Riciclavano denaro frutto delle attività illecite della camorra giocando a "10 e lotto" e in misura minore anche puntando su eventi sportivi:

