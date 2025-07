Cina | Hainan attira turisti globali con esenzione visto rimborsi fiscali semplificati

Hainan, l’isola tropicale cinese, sta conquistando i viaggiatori di tutto il mondo trasformandosi in un vero e proprio paradiso dello shopping. Grazie alle politiche di ingresso senza visto e ai rimborsi fiscali semplificati, questa meta affascinante attira un flusso crescente di turisti internazionali in cerca di esperienze indimenticabili. Scopri come Hainan sta rivoluzionando il turismo globale e quali opportunità offre a chi desidera visitarla.

La provincia tropicale insulare cinese di Hainan sta diventando un "paradiso dello shopping" per i viaggiatori internazionali, grazie all'espansione della politica di ingresso senza visto e ai comodi rimborsi fiscali.

In questa notizia si parla di: visto - hainan - rimborsi - fiscali

