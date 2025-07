Ponte sullo Stretto meglio del Golden gate l' elogio dell' ambasciatore USa a Salvini

In un contesto di celebrazioni e alleanze internazionali, il ministro Salvini si distingue con una visione innovativa che va oltre il classico, proponendo il ponte sullo Stretto come simbolo di progresso e collaborazione tra Italia e Stati Uniti. L’elogio dell’ambasciatore Fertitta non lascia dubbi: Salvini è un leader capace di fare accadere le cose, rafforzando un futuro di prosperità condivisa. Ma cosa rende questa visione così speciale?

Il ministro delle Infrastruttture e dei Trasporti Matteo Salvini è stato accolto ieri a Villa Taverna dall'ambasciatore statunitense Tilman Fertitta per il ricevimento celebrativo dell'Indipendence Day. "È uno dei miei nuovi migliori amici, uno che fa accadere le cose", ha detto l'ambasciatore americano, che poi tornando sull'incontro diel giorno precedente e su quanto si sono detti a proposito del progetto per il ponte di Messina, si è mostrato entusiasta: "Sarà una delle meraviglie del mondo". Non solo. "Il ponte che costruirà tra la terraferma in Italia e la Sicilia sarà il più grande mai costruito al mondo, migliore del Golden Gate Bridge. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Ponte sullo Stretto meglio del Golden gate", l'elogio dell'ambasciatore USa a Salvini

