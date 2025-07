L’Atalanta su un obiettivo del Napoli la Dea prova ad inserirsi

Il calciomercato infiamma gli animi delle tifoserie di Napoli e Atalanta: mentre i partenopei stringono i ranghi per consolidare il loro reparto, i bergamaschi si inseriscono con determinazione in una trattativa delicata. La sfida tra le due squadre si fa sempre più accesa, con la Dea pronta a spingere per chiudere l’affare prima che il mercato inglese si infiammi del tutto. Chi avrà la meglio in questa battaglia di mercato?

Calciomercato, l'Atalanta sfida il Napoli: si inserisce in una trattativa e prova a chiuderla. Il calciomercato estivo del Napoli si arricchisce con una nuova sfida: l'Atalanta ha messo gli occhi su un obiettivo degli azzzurri. La notizia arriva proprio da Bergamo e lascia con il fiato sospeso i tifosi partenopei. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo la Dea è pronta a cedere un big al mercato inglese e l'addio del calciatore spinge la società nero blu a trovare presto un sostituto. Calciomercato, l'Atalanta si inserisce tra il Napoli e il suo obiettivo. Marco Carnesecchi, giovane portiere dell'Atalanta, potrebbe presto volare a Manchester per unirsi al Manchester United.

