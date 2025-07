Liverani Ania | Un' Italia più assicurata e protetta è un Paese più forte e competitivo – Il video

In un mondo sempre più imprevedibile, la resilienza di un Paese si misura anche attraverso la sua capacità di proteggersi dagli imprevisti. Un’Italia più assicurata diventa più forte, competitiva e pronta a fronteggiare le sfide globali. La tutela assicurativa non è solo un investimento, ma il motore che permette alle imprese di crescere senza paura di rischi inattesi. Perché un’Italia più protetta è un’Italia che non si ferma mai.

(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2025 ""In un contesto globale caratterizzato da crescenti rischi economici, climatici, sanitari e geopolitici, infatti, la capacità di un Paese di affrontare l’incertezza diventa un fattore cruciale di forza e di competitività. La protezione assicurativa svolge un ruolo centrale in questa sfida. Un’Italia più assicurata è un’Italia che non si ferma davanti all’imprevisto. È un Paese in cui le imprese possono continuare a produrre anche dopo una calamità, in cui le famiglie possono affrontare il futuro con serenità, in cui lo Stato non è da solo nel far fronte ai costi delle emergenze. 🔗 Leggi su Open.online