Biasin | Lo sfogo di Lautaro post Fluminense? Sono convinto che questi altri due leader erano totalmente d’accordo!

Il noto giornalista, Fabrizio Biasin, ha voluto dire la sua sullo sfogo di Lautaro Martinez al termine del match perso dall’Inter contro il Fluminense. Intervenuto in collegamento con Telelombardia, Fabrizio Biasin è tornato sul tema più caldo degli ultimi giorni in casa Inter, ovvero lo sfogo di Lautaro Martinez nelle sue dichiarazioni postpartita subito dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club arrivata con la sconfitta agli Ottavi di Finale contro il Fluminense. I SENATORI D’ACCORDO CON LAUTARO – « Io sono convinto che totem della squadra come Bastoni e Barella siano totalmente d’accordo con Lautaro e le sue parole, anche perché lo si è visto l’altra sera contro il Fluminense. 🔗 Leggi su Internews24.com