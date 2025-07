I Coma Cose sono in crisi? Spunta la foto di lei tra le braccia di un altro uomo in spiaggia Annullate alcune date del tour

Le tensioni tra i Coma Cose sembrano emergere in modo clamoroso: una foto di lei tra le braccia di un altro uomo su una spiaggia ligure ha sollevato dubbi sulla stabilità della coppia. Dopo dieci anni insieme e un matrimonio celebrato nel 2024, le voci di crisi si intensificano, alimentate dall’indiscrezione di Deianira Marzano. La storia d’amore dei protagonisti della scena musicale potrebbe essere giunta a un punto di svolta...

Sono da dieci anni insieme e a Sanremo 2023 lui propose a lei le nozze, celebrate poi nel 2024. La coppia musicale Coma Cose però potrebbe esser in crisi. A lanciare l’indiscrezione su Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano è Deianira Marzano. L’esperta in gossip ha pubblicato ieri su Instagram uno scatto, girato da fonte che vuole rimanere anonima, dove lei sarebbe stata vista in dolce compagnia di un altro uomo su una spiaggia ligure. Annullate le date del tour, saltano i concerti di Firenze e Napoli. «Ho visto la cantante dei Coma Cose che baciava un altro uomo che non era suo marito, in spiaggia in Liguria», scrive un utente. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: coma - cose - sono - crisi

Gene Gnocchi fra satira e tv: "Bowie? Gli ho chiesto del traffico. Coma Cose, io terzo del gruppo..." - Gene Gnocchi, tra satira e televisione, torna con "Una crepa nel crepuscolo" al Teatro Parenti, dal oggi a domenica.

Crisi tra i Coma Cose? Dopo una segnalazione di presunto tradimento e alcuni concerti annullati, i fan si interrogano sul futuro del duo #ComaCose #gossip #concerti Vai su X

“L’ho vista baciare un altro in spiaggia in Liguria” scrive un utente. Nessuna smentita ufficiale da parte dei Coma Cose Vai su Facebook

I Coma Cose sono in crisi? Spunta la foto di lei tra le braccia di un altro uomo in spiaggia. Annullate alcune date del tour; Coma Cose in crisi, l'indiscrezione: Francesca Mesiano in spiaggia con un altro uomo, si baciavano; I Coma Cose in crisi? Francesca è stata vista baciarsi con un altro uomo.

Coma Cose in crisi, l’indiscrezione: “Francesca Mesiano in spiaggia con un altro uomo, si baciavano” - Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli, conosciuti come i Coma Cose, starebbero passando un momento delicato e ad alimentare le voci sono stati alcuni scatti ... Si legge su fanpage.it

Coma Cose rispondono ai rumors sulla fine del matrimonio: la foto social - Dopo la segnalazione del presunto tradimento arriva la reazione dei cantanti. Secondo msn.com