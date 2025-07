L' uomo Del Monte ha detto basta | chiesta la procedura di fallimento controllato

L’uomo del monte ha deciso: basta, si avvia la procedura di fallimento controllato sotto Chapter 11. La società, alle prese con il crollo delle vendite di cibo in scatola, si ristruttura per affrontare le sfide future. Con un’importante iniezione di 912 milioni di dollari, si prepara a garantire la continuità operativa e riscrivere il proprio destino. È l’inizio di una nuova fase di rinascita e rilancio.

