Fine vita l’appello dei neurologi al Parlamento | Ora legge equa chiara e condivisa

In un momento cruciale per il diritto alla fine vita, i neurologi italiani lanciano un appello al Parlamento affinché approvi una legge che sia equa, chiara e condivisa. La Società Italiana di Neurologia ribadisce l'importanza di un testo che rispetti la dignità e i diritti di ogni individuo, affrontando con serietà e sensibilità una delle questioni più delicate del nostro tempo. È ora di agire per una normativa giusta e condivisa.

(Adnkronos) – In riferimento al Ddl sul suicidio medicalmente assistito (Sma) che è stato adottato come testo base dalle commissioni Giustizia e Sanità del Senato ed è atteso in Aula il 17 luglio per le votazioni, la Società italiana di neurologia (Sin) rinnova l'invito al Parlamento ad approvare una legge equa, chiara, efficace e condivisa . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

