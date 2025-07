Donna morsa al volto dal suo rottweiler l’aggressione a Pisa | ricoverata in codice giallo

Una scena improvvisa e traumatica ha scosso Pisa: una donna di 50 anni è stata morsa al volto dal suo stesso Rottweiler, un attacco sfuggito al controllo in un istante. L’episodio si aggiunge a un preoccupante quadro di aggressioni canine che si ripetono negli ultimi mesi. La vittima, fortunatamente ancora viva, è ora sotto cure all’ospedale Cisanello. Quanto ancora si dovrà attendere prima di intervenire efficacemente?

Lo sguardo, lo scatto e il morso al volto: il tutto in una frazione di secondo. A Pisa una donna di 50 anni è stata azzannata in viso dal rottweiler di famiglia. Si tratta dell’ennesimo caso di aggressione da parte di cani negli ultimi mesi. La donna, sorpresa dall’improvviso attacco dell’animale, è riuscita a liberarsene solo dopo qualche istante. È poi stata trasportata in codice giallo all’ospedale Cisanello. Due giorni fa nei pressi di Anzio l’ultimo, quando due fratellini sono stati morsi in testa dal rottweiler della nonna e sono stati portati in gravi condizioni in pronto soccorso. L’aggressione e il trasferimento in ospedale. 🔗 Leggi su Open.online

