Giugliano alla guida di auto rubata e senza patente | denunciata una 60enne

Nel cuore di Giugliano, una donna di 60 anni è stata denunciata per aver guidato un’auto rubata senza patente, in un’operazione che ha coinvolto il Nucleo di Polizia Stradale e Municipale. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle ultime ore, colpendo veicoli non in regola e attività commerciali irregolari. Una delle operazioni più sorprendenti ha avuto luogo vicino al Centro Commerciale “Grande Sud”, dove si sono concentrate le indagini.

Doppia operazione nelle ultime ore del Nucleo di Polizia Stradale della Polizia Municipale di Giugliano. Nel mirino dei caschi bianchi automobili fuorilegge e attività commerciali non in regola. Nella zona della rotatoria adiacente al Centro Commerciale “Grande Sud”, durante il controllo di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, alla guida di auto rubata e senza patente: denunciata una 60enne

In questa notizia si parla di: giugliano - guida - auto - rubata

#Giugliano, #rom fermata e #denunciata dalla Polizia Municipale | https://t.ly/8NSK1 Vai su Facebook

Giugliano, alla guida di auto rubata e senza patente: denunciata una 60enne; Alla guida di auto rubata e senza patente: bloccata; Napoli, incendio a via Vicinale Tufarelli: fiamme visibili da lontano.

Alla guida di auto rubata e senza patente: bloccata - Alla guida di un’auto rubata, senza patente, senza assicurazione e senza revisione: è quanto scoperto dagli agentidella polizia municipale di Giugliano, guidati dal comandante Luigi ... Come scrive msn.com

Alla guida di un’auto rubata senza patente e assicurazione, nei guai 60enne di Giugliano - Nelle ultime ore, il Nucleo di Polizia Stradale della Polizia Municipale di Giugliano ha portato a termine un'importante ... Scrive internapoli.it