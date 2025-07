Wimbledon Errani e Paolini al via con una vittoria nel doppio femminile

Wimbledon 2025 apre le sue porte con un sorriso sulle labbra per le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini, che regalano già una grande emozione battendo le avversarie in due set. La vittoria 6-3 6-3 nel doppio femminile segna un inizio promettente e infonde fiducia nell’avventura londinese. Ledue talentuose italiane si preparano ora a scrivere nuovi capitoli di una tradizione vincente, pronte a sorprendere il pubblico e a lasciare il segno nel torneo più ambito del tennis mondiale.

Comincia nel modo migliore possibile l’avventura nel doppio femminile a Wimbledon per le tenniste azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini, che hanno battuto Cristina Bucsa e Miyu Kato 6-3 6-3. Sara Errani e Jasmine Paolini cominciano con un sorriso la loro avventura nel doppio femminile a Wimbledon 2025. Le tenniste azzurre hanno battuto, infatti, 6-3 6-3, in poco più di un’ora di gioco, la spagnola Cristina Bucsa (n.38 WTA) e la giapponese Miyu Kato (n.41 WTA). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

