Elisabetta Cocciaretto non si ferma più! Lascia solo 4 game a Volynets e avanza al 3° turno a Wimbledon!

Elisabetta Cocciaretto continua a sorprendere e incantare il pubblico di Wimbledon, dimostrando tutto il suo talento e determinazione. Con una vittoria convincente contro Volynets, la nostra campionessa si guadagna con merito un posto tra le migliori sedici del torneo, lasciando intravedere grandi possibilità per il prosieguo della competizione. La sua corsa verso il successo prosegue, e il suo nome si fa sempre più strada nel cuore degli appassionati di tennis.

Elisabetta Cocciaretto non si ferma più, supera agevolmente il secondo ostacolo del suo cammino e approda ai sedicesimi del torneo di Wimbledon. Nell’incontro valevole per il secondo turno  del terzo Slam stagionale la giocatrice italiana lascia solo quattro game a Katie Volynets imponendosi con un perentorio 6-0 6-4 e stacca il pass per i sedicesimi, turno in cui affronterà la vincente del confronto tra la francese Elsa Jacquemot e la svizzera Belinda Bencic. Il primo set si risolve con l’autentico dominio della tennista azzurra. La giocatrice marchigiana toglie il servizio a zero alla rivale nel gioco di apertura, difende ai vantaggi il primo turno di battuta annullando una palla break e toglie nuovamente il servizio all’americana per salire 3-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Elisabetta Cocciaretto non si ferma più! Lascia solo 4 game a Volynets e avanza al 3° turno a Wimbledon!

