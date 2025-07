CANALE 5 FESTEGGIA L’ISOLA | L’EDIZIONE MENO VISTA DI SEMPRE DIVENTA OTTIMA

Canale 5 celebra una vittoria inattesa e sorprendente: l'edizione meno vista di sempre de "L’Isola dei Famosi" si trasforma in un successo di pubblico, conquistando la finale con uno share del 18.4% e oltre 1.8 milioni di spettatori. Un risultato che dimostra come, anche nelle sfide più dure, il reality riesca a mantenere il suo fascino. La serata si conclude con emozioni e sorprese, lasciando il pubblico desideroso di scoprire cosa ci riserverà il futuro.

Mediaset festeggia “L’Isola dei Famosi” con una lunga nota ufficiale e annessa dichiarazione del direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri. Si festeggia la finale e l’edizione meno vista di sempre. Finale vincente, ieri su Canale 5, per “ L’Isola dei famosi “. Con il 18.4% di share (che sale al 19.4% sul target commerciale) e 1.815.000 spettatori totali, il reality show condotto da Veronica Gentili è leader della serata. La puntata – che ha visto trionfare Cristina Plevani – ha toccato picchi del 35.5% di share. In particolare, il programma, in questa edizione, è stato apprezzato dai giovani, raggiungendo una media del 23. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5 FESTEGGIA L’ISOLA: L’EDIZIONE MENO VISTA DI SEMPRE DIVENTA “OTTIMA”

