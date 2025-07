Sasso insanguinato accanto al corpo | Franka Ludwig e un giallo che affonda le radici sul Monte Falterona

Un mistero avvolge il borgo di Castagno d’Andrea, dove il corpo di Franka Ludwig è stato ritrovato accanto a un sasso insanguinato. La donna tedesca, 52 anni, trovata senza vita in una località isolata, ha lasciato dietro di sé più domande che risposte. Cosa si cela dietro questa tragica scena? La verità potrebbe essere più vicina di quanto si immagini, ma il giallo si infittisce sul monte Falterona...

La 52enne ritrovata da una passante in una località isolata. Mercoledì 2 luglio, la tedesca Franka Ludwig, 52 anni, è stata trovata senza vita lungo una strada sterrata nel bosco di Castagno d’Andrea, a San Godenzo (Firenze). Scoperta la mattina da una pensionata che passeggiava con i cani, il suo corpo era riverso a terra, accanto a un grosso sasso intriso di sangue: un dettaglio che ha subito orientato gli investigatori verso piste aggressive. La donna tedesca era in tenuta sportiva e non aveva con sé documenti. É stata riconosciuta da un’amica che la stava aspettando per fare una passeggiata in montagna proprio sulla direttrice del monte Falterona. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Sasso insanguinato accanto al corpo: Franka Ludwig e un giallo che affonda le radici sul Monte Falterona

