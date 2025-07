Pogba si presenta al Monaco | ecco cosa ha detto nei confronti della Juve dopo le ultime polemiche!

Paul Pogba si presenta al Monaco con entusiasmo, lasciando alle spalle un passato complicato tra infortuni e polemiche. Il centrocampista francese, ora tornato a calcare i campi di Ligue 1, ha condiviso le sue impressioni sulla Juventus, sottolineando la volontà di guardare avanti e di scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. La sua scelta di ripartire in Francia segna una svolta importante: il suo percorso continuerà a sorprendere e appassionare gli appassionati di calcio.

Pogba si presenta al Monaco rilasciando qualche dichiarazione anche su quello che √® stato il percorso alla Juve Il centrocampista francese Paul Pogba si √® presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Monaco, aprendo un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo un lungo periodo difficile, tra infortuni e squalifiche, Pogba ha scelto di ripartire dalla Ligue . 🔗 Leggi su Calcionews24.com ¬© Calcionews24.com - Pogba si presenta al Monaco: ecco cosa ha detto nei confronti della Juve dopo le ultime polemiche!

In questa notizia si parla di: pogba - monaco - presenta - juve

Pogba torna in campo? Dybala chiama la Serie A, all'estero si muove il Monaco - Dopo infortuni e attese, il ritorno di Pogba e Dybala in campo si avvicina, alimentando le speranze dei tifosi italiani e internazionali.

Pogba si presenta e lancia una frecciata alla Juve: "Sono pronto dopo due anni di solitudine" #Pogba https://sportmediaset.mediaset.it/calcio/calcioestero/ligue-1/pogba-monaco-juventus-due-anni-solitudine_100439468-202502k.shtml?ver=530000000… Vai su X

GUAI A DIRE NO Pogba firma con il Monaco e scoppia a piangere per l'uscita dal tunnel. Torna a giocare un ragazzo massacrato umanamente dalla Juventus per aver rifiutato di ridursi l'ingaggio da 10 milioni contrattualizzato al tramonto del delirio di onnipot Vai su Facebook

La Juve e la nuova avventura al Monaco: cosa ha detto Pogba in conferenza; Pogba firma col Monaco: Amerò per sempre la Juve, Agnelli e Chiellini mi hanno chiamato; Pogba in lacrime dopo la firma con il Monaco: il commovente video è virale sui social.

Monaco, Pogba si presenta: "Qualcuno è tornato a credere in me. Juve? Resta nel mio cuore" - Dopo la squalifica di 18 mesi per doping e la firma del contratto coi monegaschi, Pogba ha parlato nella conferenza di presentazione: "È raro vedermi piangere così, ma è stata un'emozione indescrivibi ... Lo riporta sport.sky.it

Pogba firma col Monaco: "Amerò per sempre la Juve, Agnelli e Chiellini mi hanno chiamato" - Il francese torna a giocare dopo due anni di assenza: Molti compagni mi hanno voltato le spalle" ... Come scrive msn.com