Oggi l’industria musicale è Instagram dove ci sono egomaniaci hater scrocconi e gente che ti chiede solo video per il cugino | così Fabri Fibra – VIDEO

Oggi l'industria musicale su Instagram si trasforma tra egomaniaci, haters e richieste di video per amici, ma c’è chi continua a conquistare con autenticità e talento. Fabri Fibra, primo in classifica con “Mentre Los Angeles brucia”, è ospite di “Supernova”, il podcast di Alessandro Cattelan. Durante l'intervista, ha condiviso il suo percorso e le sfide di un mondo musicale in evoluzione, un universo sempre più...

Fabri Fibra, al primo posto della classifica degli album FIMI con “ Mentre Los Angeles brucia “, è ospite a “Supernova ”, il podcast di Alessandro Cattelan. La bella notizia del primo posto è arrivata proprio in diretta durante la registrazione dell’intervista. Fabri Fibra si è raccontato, toccando i diversi temi che hanno ispirato la nascita del progetto, ma anche riflettendo su come stia cambiando il mondo della musica: un universo sempre più interconnesso con il web, i social network e un nuovo modo con cui le nuove generazioni vivono e costruiscono il rapporto con gli artisti. “Parlavo con un altro artista più giovane e mi diceva ‘No ma dobbiamo fare i dischi che non ce ne deve fregare niente della radio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Oggi l’industria musicale è Instagram, dove ci sono egomaniaci, hater, scrocconi e gente che ti chiede solo video per il cugino”: così Fabri Fibra – VIDEO

