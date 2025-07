Calhanoglu Inter frattura insanabile? Il punto tra le offerte in arrivo e gli altri nerazzurri in bilico!

Il futuro di Hakan Çalhanoglu con l'Inter sembra ormai segnato: tra offerte in arrivo e i dubbi sugli altri nerazzurri in bilico, la frattura appare insanabile. La sua partenza potrebbe rappresentare un punto di svolta per la rosa nerazzurra, mentre il club si prepara a valutare le opzioni più strategiche per rinforzare la squadra. La sessione di mercato si annuncia calda e ricca di sorprese, con l'Inter pronta a rivoluzionare il suo assetto.

Da Frattesi a Dumfries e Bisseck. La rottura tra Hakan Çalhano?lu e il calciomercato Inter sembra ormai definitiva. Il centrocampista turco, classe 1994, è sempre più distante dal progetto tecnico nerazzurro e, salvo colpi di scena, lascerà Milano in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da Il Giorno, nonostante l’interesse di diversi club, al momento nessuna delle piste risulta realmente vicina alla chiusura. Il Galatasaray, club che sogna di riportarlo in patria, non ha ancora presentato un’offerta concreta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, frattura insanabile? Il punto tra le offerte in arrivo e gli altri nerazzurri in bilico!

