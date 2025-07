Errani Paolini partono forte a Wimbledon! Autoritario successo su Bucsa Kato con un doppio 6-3

Il primo set delle italiane Sara Errani e Jasmine Paolini si apre con un ritmo incalzante, dimostrando fin da subito compattezza e determinazione. Con una strategia vincente e un servizio solido, le azzurre conquistano il primo parziale lasciando poco spazio alle avversarie. L’ottimo inizio promette un torneo entusiasmante per le nostre talentuose atlete, che nel secondo turno affronteranno Hao-Ching Chan e Barbora Krejcikova, pronte a dare battaglia.

Comincia al meglio, nel tabellone di doppio femminile di Wimbledon 2025, il cammino delle azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della testa di serie numero 3, che liquidano l’iberica Cristina Bucsa e la nipponica Miyu Kato con il netto score di 6-3 6-3, maturato in un’ora ed otto minuti di gioco, e nel secondo turno affronteranno la coppia composta dalla taiwanese Hao-Ching Chan e dalla ceca Barbora Krejcikova. Nel primo set le azzurre salvano un break point in apertura, mentre poco dopo sono loro ad operare lo strappo a quindici nel quarto game, completando poi il parziale di 12 punti a 2 che le proietta sul 4-1 non pesante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Errani/Paolini partono forte a Wimbledon! Autoritario successo su Bucsa/Kato con un doppio 6-3

In questa notizia si parla di: errani - paolini - wimbledon - bucsa

Roland Garros 2025, Errani-Paolini da manuale: si prendono i quarti vincendo in due set - Sara Errani e Jasmine Paolini stanno scrivendo una nuova pagina della storia del tennis italiano al Roland Garros 2025! Con una vittoria da manuale in due set, le nostre campionesse si qualificano per i quarti di finale, dimostrando che il talento italiano brilla sempre di piĂą sulla terra rossa di Parigi.

LIVE Errani/Paolini-Bucsa/Kato, Wimbledon 2025 in DIRETTA: tra poco in campo la coppia azzurra - Vai su X

Scatta l’edizione 2025 di Wimbledon: da domenica 30 giugno il torneo più iconico del tennis mondiale accoglie i protagonisti della stagione sull’erba. Per l’Italia sarà un’edizione molto seguita, non solo per il numero di giocatori coinvolti, ma soprattutto per la s Vai su Facebook

Paolini Errani oggi: quando giocano a Wimbledon in doppio, programma, orario e dove vedere le partite in diretta tv e streaming · Tennis WTA; WTA 1000 Miami: game over per Errani e Paolini in doppio. Out Keys; WTA Miami, doppio: Errani e Paolini eliminate agli ottavi di finale.

Jasmine Paolini e Sara Errani a Wimbledon 2025: quando giocano in doppio, programma e orario delle partite · Tennis WTA - Vincitrici del Roland Garros 2025, Jasmine Paolini e Sara Errani vanno alla ricerca del second Slam nel doppio femminile di tennis a Wimbledon 2025: scopri di seguito quando giocano le campionesse Oli ... Scrive olympics.com

I tormenti di Paolini: “Senza la giusta attenzione non posso rimanere ad alti livelli”. Dalle fatiche con Errani ai dubbi sul coach - 80 del ranking, la tennista azzurra ha ammesso la necessità di un reset e di riposo. Segnala ilfattoquotidiano.it