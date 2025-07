Pogba rivela | Ho sempre amato e amerò sempre la Juve non c’è nessuna guerra da combattere Alcuni mi hanno aiutato come Agnelli e Chiellini altri no

Paul Pogba si apre con sincerità, rivelando il suo amore eterno per la Juventus e riflettendo sulla sua avventura bianconera. Nelle sue parole, traspare il rispetto e la gratitudine per un club che lo ha formato e definito. Senza rancori, Pogba guarda avanti, pronto a nuove sfide al Monaco. La sua storia rimane un esempio di passione e lealtà nel calcio.

Pogba rivela tutto sul suo addio alla Juve e l’approdo al Monaco: tutte le dichiarazioni del centrocampista. Paul Pogba si è presentato ufficialmente alla stampa come nuovo giocatore del Monaco. Le sue dichiarazioni anche sulla Juve. SULLA JUVE – «Ho sempre amato e amerò sempre la Juve. Questo club mi ha aiutato a diventare la persona che sono oggi. Non c’è nessuna guerra da combattere, contro nessuno. Ci sono cose che mi piacciono e altre che non mi piacciono. Ma è così che va. Alcuni hanno continuato a interessarsi a me, a venirmi a trovare e ad aiutarmi. Il presidente (Andrea Agnelli) lo faceva, anche Giorgio (Chiellini). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pogba rivela: «Ho sempre amato e amerò sempre la Juve, non c’è nessuna guerra da combattere. Alcuni mi hanno aiutato come Agnelli e Chiellini, altri no»

