Chi affronta Flavio Cobolli al terzo turno di Wimbledon? Serve il colpaccio contro un avversario roccioso

Sei pronto a scoprire quale sfida epica attende Flavio Cobolli nel terzo turno di Wimbledon? Dopo aver dominato il britannico Jack Pinnington Jones con un secco 6-1, 7-6(6), 6-2, il talento italiano affronta ora il temuto ceco Jakub Mensik, un avversario dalla grande tenuta mentale e tecnica. Si tratta di un impegno davvero completo per Cobolli, che dovrĂ mettere in campo tutte le sue energie per conquistare un posto tra i migliori del torneo.

Flavio Cobolli ha travolto il britannico Jack Pinnington Jones con il perentorio punteggio di 6-1, 7-6(6), 6-2 e si è qualificato al terzo turno di Wimbledon. Il tennista italiano prosegue il proprio cammino sull’erba londinese, dove ora se la dovrĂ vedere con il ceco Jakub Mensik, che in precedenza ha regolato il francese Gaston e lo statunitense Giron concedendo per un set a entrambi gli avversari. Si tratta di un impegno davvero completo per il nostro portacolori (testa di serie numero 22), visto che si troverĂ di fronte la testa di serie numero 15. Il 19enne non stava attraversando un ottimo momento prima di muovere i primi passi, visto che era stato eliminato agli ottavi degli Internazionali d’Italia e al secondo turno del Roland Garros, ma è un talento di enorme fattura e con delle prospettive estremamente interessanti, che nel corso di questa stagione ha saputo impressionare vincendo il Masters 1000 di Miami battendo Novak Djokovic nell’atto conclusivo dopo aver battuto altri big come Jack Draper e Taylor Fritz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi affronta Flavio Cobolli al terzo turno di Wimbledon? Serve il colpaccio contro un avversario roccioso

