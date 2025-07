Conte | 5% Pil alla Nato senza tagli welfare? Governo prende in giro italiani – Il video

In un’Italia alle prese con 5,7 milioni di poveri e un welfare in crisi, Giuseppe Conte denuncia con forza i recenti tagli e le promesse vane del governo. La decisione di aumentare la spesa militare del 5% senza considerare le conseguenze sul benessere dei cittadini appare come una presa in giro. È giunto il momento di chiedere trasparenza e priorità ai nostri rappresentanti per costruire un futuro più giusto e sostenibile.

(Agenzia Vista) Roma, 03 luglio 2025 "Sottoscrivete un 5% di aumento della spesa in difesa e ci raccontate che non ci saranno conseguenze per il welfare. Ma come fate a prendere in giro gli italiani? Abbiamo 5,7 milioni di poveri, stiamo tagliando e siamo in una situazione disastrata. I nostri statisti scaricano a futura memoria". Così il leader M5s Giuseppe Conte, intervenendo nel corso dell'audizione dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto in commissione alla Camera. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

