Intenty è un’app per usare meno lo smartphone ma con consapevolezza

Se desideri riconquistare il controllo sul tuo tempo e vivere con maggiore consapevolezza, Intenty è la soluzione ideale. Questa innovativa app ti guida verso un uso più equilibrato dello smartphone, offrendo suggerimenti pratici e personalizzati per ridurre la dipendenza digitale. Scopri come trasformare il rapporto con il tuo dispositivo e riscoprire il piacere di vivere nel presente. Intenty non è solo un'app, ma un alleato per una vita più sana e consapevole.

Intenty è un'app che aiuta a costruire un rapporto più sano con lo smartphone attraverso suggerimenti di consapevolezza. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Intenty è un’app per usare meno lo smartphone, ma con consapevolezza

In questa notizia si parla di: intenty - smartphone - consapevolezza - usare

Intenty è un’app per usare meno lo smartphone, ma con consapevolezza.