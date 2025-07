Ramy Elgaml omicidio stradale per l’amico che guidava lo scooter e per il carabiniere della macchina che li inseguì

L'incidente che ha spezzato la vita di Ramy Elgaml ha scosso l'opinione pubblica e sollevato importanti questioni sulla sicurezza stradale. La Procura di Milano ha formalmente contestato a Fares Bouzidi l'omicidio stradale aggravato, coinvolgendo anche il carabiniere nell'inseguimento fatale. Un caso che evidenzia quanto possa essere sottile il confine tra coraggio e rischio sulla strada, e che richiede una riflessione profonda sulle responsabilità di tutti gli attori coinvolti.

Omicidio stradale. È la contestazione della Procura di Milano a carico di Fares Bouzidi per la morte di Ramy Elgaml, il 19enne che era in sella allo scooter guidato dall'amico e che venne inseguito, il 24 novembre, per 8 chilometri dai carabinieri. Lo stesso reato che, nella chiusura delle indagini riguarda il militare alla guida dell'ultima auto inseguitrice. A Fares viene contestato l'omicidio stradale aggravato dal fatto, tra le altre cose, che era senza patente e che guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Per entrambi gli indagati si profila la richiesta di rinvio a giudizio, salvo che i pm non cambino idea dopo memorie difensive o interrogatori.