Medioriente | proteste a kibbutz Nir Oz Netanyahu entra da ingresso laterale

In un momento di grande tensione nel Medioriente, Benjamin Netanyahu ha fatto il suo ingresso al kibbutz Nir Oz, attraversando un cancello laterale per evitare manifestanti infuriati. La visita segna un importante passo in un contesto di crisi e protesta, mentre le autorità cercano di gestire l’onda di scontento che scuote la regione. La presenza del premier israeliano si inserisce in un quadro complesso di confronto e speranza di dialogo, ma rimane avvolta da un’aura di sfida e resistenza.

Milano, 3 lug. (LaPresse) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, è arrivato in visita al kibbutz Nir Oz per la prima volta dall'attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023. Per evitare i manifestanti che erano raccolti all'ingresso del kibbutz – riporta il Times of Israel – il convoglio di Netanyahu è entrato da un altro cancello. Secondo quanto riporta il giornale, sul posto si vedono cartelli che definiscono il premier "signor abbandono". Alcuni hanno gridato "vergogna", denunciando Netanyahu come "corrotto" e "assassino" al passaggio dei veicoli. Nir Oz è stato tra i kibbutz più colpiti dall'attacco di Hamas, con 117 dei circa 400 residenti della comunità rapiti o assassinati durante il massacro.

