Lombardi | primo summit Moldova-Unione Europea serve un cambio di passo

Il primo summit tra Moldova e Unione Europea, in programma il 4 luglio 2025 a Chi?inau, rappresenta un momento storico che apre nuove prospettive di integrazione e cooperazione. Con la presenza di figure di spicco come Maia Sandu, António Costa e Ursula von der Leyen, si delinea un futuro ricco di sfide e opportunità . Tuttavia, mentre questo summit viene presentato come un passo...

“Il 4 luglio 2025, Chi?in?u ospiterà il primo summit tra la Repubblica di Moldova e l'Unione Europea, un evento storico che segna l'inizio ufficiale dei negoziati per l'adesione della Moldova all'UE. La Presidente moldava Maia Sandu accoglierà i leader europei, tra cui il Presidente del Consiglio Europeo António Costa e la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Tuttavia, mentre questo summit viene presentato come un passo verso l'integrazione europea, è necessario analizzare con spirito critico le politiche della leadership moldava e il loro impatto sul Paese e sul processo di avvicinamento all'Europa". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lombardi: primo summit Moldova-Unione Europea, serve un cambio di passo

