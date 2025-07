Morto Borja Gomez il pilota coinvolto in un drammatico incidente a Magny Cours | aveva 20 anni

Una tragedia scuote il mondo del motorsport: a soli 20 anni, Borja Gomez, promettente pilota spagnolo, ha perso la vita in un grave incidente durante le prove sul circuito di Magny Cours. Il suo talento e la passione per le corse si sono spezzati troppo presto, lasciando un vuoto nel cuore di appassionati e colleghi. Continua a leggere per conoscere più da vicino la storia di questa giovane promessa e le reazioni che ha suscitato.

A 20 anni è morto Borja Gomez, pilota spagnolo. Gomez è stato coinvolto in un incidente durante le prove sul circuito di Magny Cours della Stock 600. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: gomez - morto - borja - pilota

Tragedia nel JuniorGP: morto il pilota spagnolo Borja Gomez; FIM JuniorGP, tragedia a Magny-Cours: è morto Borja Gomez; Morto Borja Gomez, il pilota coinvolto in un drammatico incidente a Magny Cours: aveva 20 anni.

Morto Borja Gomez, il pilota coinvolto in un drammatico incidente a Magny Cours: aveva 20 anni - Gomez è stato coinvolto in un incidente durante le prove sul circuito di Magny Cours della Stock 600 ... Da fanpage.it