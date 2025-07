Ngonge non solo il Torino | dall’estero vogliono l’attaccante del Napoli

Il calciomercato estivo del Napoli si infiamma, attirando l'attenzione di club europei su Ngonge, l'attaccante partenopeo. Mentre il Torino osserva in silenzio, il Napoli continua a rafforzarsi con operazioni strategiche e cessioni importanti, dimostrando che quest'estate sarà decisiva per consolidare il sogno scudetto. La sfida tra ambizioni e interessi internazionali si gioca anche fuori dal campo, e ogni mossa potrebbe fare la differenza...

Ngonge finisce nel mirino di un club europeo, occhio allo sgarro al Torino: i dettagli. Il mercato del Napoli prosegue spedito anche sul fronte delle cessioni. Non solo gli innesti, con diversi nomi presenti sul taccuino di Giovanni Manna e altri già arrivati alla firma con il Napoli o in procinto di farlo. Una sessione estiva di mercato particolarmente attiva per il club azzurro che, con lo scudetto cucito sul petto, non vuole perdere tempo in vista della prossima stagione. Tra i giocatori in partenza da Napoli c’è anche Cyril Ngonge, fortemente nel mirino del Torino per volontà di Marco Baroni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ngonge, non solo il Torino: dall’estero vogliono l’attaccante del Napoli

In questa notizia si parla di: napoli - ngonge - torino - estero

Napoli, Simeone e Ngonge in partenza - Con la conclusione del campionato di Serie A alle porte, il Napoli è concentrato sulle ultime due partite, decisive per la corsa allo scudetto.

Nuovo affondo del Torino per i due calciatori di proprietà del Napoli Vai su Facebook

Ngonge al Torino per 8 milioni, De Laurentiis e Vagnati non ancora d'accordo sulla formula (Tuttosport); Napoli, Ngonge verso il Torino: i dettagli; Calciomercato Torino, vicino il colpo Ngonge dal Napoli: i dettagli.

Non solo il Torino: per Ngonge si fa largo anche una squadra estera - Il Napoli lavora sul mercato sia in entrata che in uscita. Da ilnapolionline.com

Ngonge, non solo il Torino: dall’estero vogliono l’attaccante del Napoli - Ngonge finisce nel mirino di un club europeo, occhio allo sgarro al Torino: i dettagli. Si legge su informazione.it