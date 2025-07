Vlahovic Juve Gazzetta clamoroso | il serbo sarebbe pronto a restare fuori rosa un anno! I bianconeri spingono verso la cessione ma lui… Tutti i dettagli e la posizione di Comolli

Dusan Vlahovic, protagonista di un Mondiale deludente, potrebbe decidere di restare fuori rosa un intero anno, lasciando i tifosi e i dirigenti juventini con molte domande sul suo futuro. La Gazzetta sottolinea come la Juventus sia orientata verso una cessione, mentre Comolli analizza la situazione complicata dell’attaccante. Quale sarà dunque il prossimo capitolo di questa intricata vicenda? Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti.

Vlahovic Juve (Gazzetta): il serbo sarebbe pronto anche a restare fuori rosa un anno. Tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante. Il Mondiale per Club è stato tutt’altro che positivo per Dusan Vlahovic. Con soli 126 minuti giocati e due gol segnati, l’attaccante serbo ha vissuto una competizione deludente, culminata con una sola partita da titolare nell’unica gara che non aveva praticamente alcuna rilevanza: quella contro il Manchester City. Oltre alle prestazioni in campo, ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione è stato il comportamento sui social: il suo post su Instagram, un like al commento di Jude Bellingham sulla vittoria del Real Madrid contro la Juve, non è passato inosservato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve (Gazzetta), clamoroso: il serbo sarebbe pronto a restare fuori rosa un anno! I bianconeri spingono verso la cessione ma lui… Tutti i dettagli e la posizione di Comolli

Vlahovic Juve: nuovo messaggio di Tudor all’attaccante serbo. Ecco cosa si aspetta l’allenatore in queste ultime due partite - Igor Tudor ha inviato un chiaro messaggio a Dusan Vlahovic alla vigilia di Juve-Udinese, sottolineando l'importanza delle ultime due partite per l'attaccante serbo.

