Dal mare di Gonnesa al monte di Pau | viaggio nella Sardegna nascosta tra tonnare antiche miniere inglesi e siti nuragici

Dalle acque cristalline di Gonnesa alle affascinanti alture del Monte di Pau, la Sardegna svela un tesoro nascosto tra tonnare antiche, miniere inglesi e siti nuragici. Un viaggio tra tradizione marinaresca e storia millenaria, dove la natura incontaminata si fonde con un passato misterioso. Esplorare questa isola significa immergersi in un mondo che conserva intatte le sue due anime: mare e terra. La scoperta della Sardegna comincia qui.

Acque cristalline e calette paradisiache: la costa della Sardegna è tra le più incontaminate al Mondo e l’identità dei sardi è fortemente legata al mare. Ma quest’isola ha anche una lunga storia da raccontare. Anzi, una preistoria perché quella della Sardinia, come la chiamavano i latini, risale a 500mila anni fa. Risalendo dal mare all’entroterra arso dal sole, ecco le sue due anime che convivono in questa terra antichissima ancora da scoprire. Gonnesa: sulla rotta dei tonni Il nostro viaggio nella cultura sarda parte dalla provincia più giovane, quella di Sulcis-Iglesias che però giovane lo è solo nella forma perché racchiude strati millenari di civiltà che sovrapponendosi sopravvivono ancora nel popolo sardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dal mare di Gonnesa al monte di Pau: viaggio nella Sardegna nascosta tra tonnare antiche, miniere inglesi e siti nuragici

