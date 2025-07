Solo Leveling lo studio è in perdita finanziaria e potrebbe essere un problema anche per la serie

a superare le difficoltà finanziarie e a riportare in auge il suo mondo epico. La posta in gioco non è solo una questione di numeri, ma anche di passione e dedizione che animano questa amatissima serie. Riusciranno gli sforzi di A-1 Pictures a risollevare le sorti di Solo Leveling e regalare ai fan un finale all’altezza delle aspettative?

A-1 Pictures ha recentemente pubblicato i profitti dell'anno fiscale precedente e, sfortunatamente, lo studio di anime non ha avuto un periodo fruttuoso. Nonostante il fenomenale successo di Solo Leveling, lo studio A-1 Pictures naviga in acque agitate: l'ultimo anno fiscale si è chiuso con una perdita significativa, gettando ombre sul futuro della serie. Con la terza stagione ancora in sospeso, i fan si chiedono se Jinwoo Sung riuscirà a tornare presto (e in quali condizioni). Solo Leveling, un successo globale, ma il conto non torna Con Solo Leveling, A-1 Pictures aveva colpito nel segno: l'ascesa del cacciatore Jinwoo Sung, tratta dal manhwa coreano, si era imposta come uno dei fenomeni anime più acclamati degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Solo Leveling, lo studio è in perdita finanziaria e potrebbe essere un problema anche per la serie

In questa notizia si parla di: leveling - studio - perdita - serie

Studio di solo leveling in difficoltà per motivi inaspettati - Il fenomeno Solo Leveling ha conquistato il cuore di milioni di fan, grazie alla sua trama avvincente e all'azione coinvolgente.

Solo Leveling, lo studio è in perdita finanziaria e potrebbe essere un problema anche per la serie; Solo Leveling, lo studio d'animazione della serie lancia un nuovo film per il 2026; Solo Leveling trionfa, ma il suo studio crolla: A-1 Pictures perde 178 milioni di yen.

Solo Leveling, lo studio è in perdita finanziaria e potrebbe essere un problema anche per la serie - 1 Pictures naviga in acque agitate: l'ultimo anno fiscale si è chiuso con una perdita significativa, gettando ombre sul futuro della ser ... Come scrive msn.com

Solo Leveling: A-1 Pictures chiude il 2024 con perdite sorprendenti nonostante il successo mondiale della serie - 1 Pictures, uno dei più rinomati studi di animazione giapponese, ha recentemente pubblicato i risultati economici per l’anno fiscale terminato il 31 marzo 2025. Scrive informazione.it