I Warhol della collezione Bertinotti venduti all’asta per 186mila euro

Un'asta da record per l'arte di Warhol nella collezione Bertinotti, che ha scatenato una vera e propria corsa ai rilanci. Tra emozioni e sorprese, la vendita milanese ha superato ogni aspettativa, confermando come la passione per l’arte possa riscrivere le regole del mercato. Ecco cosa è successo e perché questa vendita rimarrà nella storia...

Milano, 3 luglio 2025 – Le bandiere rosse hanno lasciato spazio ai rilanci a colpi di migliaia di euro. Nella sede milanese della casa d'aste Finarte, la collezione privata di Fausto Bertinotti, ex presidente della Camera e già leader di Rifondazione comunista, è stata protagonista di una vendita di grande successo, con 21 lotti venduti su 24 per un incasso complessivo di oltre 300mila euro, moltiplicando di ben quattro volte le stime iniziali, come ha annunciato Finarte in un comunicato. L'annuncio. "Basta le vendo, ho bisogno di soldi". L'annuncio della messa all'asta delle due serigrafie del 1972 firmate Andy Warhol raffiguranti Mao Tse Tung aveva scatenato qualche tempo fa una scia di polemiche e pettegolezzi.

