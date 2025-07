Allerta caldo bollino rosso in 20 città domani venerdì 4 luglio | picchi fino a 40 gradi al Centro-Sud

Preparatevi all’ondata di calore che colpirà l’Italia domani, venerdì 4 luglio, con 20 città sotto il bollino rosso. Temperature record raggiungeranno i 40 gradi al Centro-Sud e i 36-37 al Nord, rendendo le giornate insopportabili. L’umidità elevata aggraverà la sensazione di afa opprimente, invitandoci a prendere tutte le precauzioni necessarie. Restate sintonizzati per scoprire come affrontare al meglio questa ondata di calore estrema.

Venerdì 4 luglio saranno 20 le città italiane da bollino rosso. Attese ancora temperature roventi, con punte di 36-37 gradi al Nord e picchi fino a 40 gradi al Centro-Sud. Caldo che sarà opprimente a causa degli elevati tassi di umidità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: gradi - caldo - bollino - rosso

Il mare è troppo caldo, acqua oltre i 28 gradi: “I moscioli stanno morendo” - giorni è desolante: acque troppo calde, oltre i 28 gradi, stanno causando la morte dei preziosi moscioli di Ancona e Portonovo.

Il grande #caldo. 18 città da bollino rosso in #Italia con picchi di 40 gradi. 102 morti in #Spagna. #Creta devastata dagli incendi, evacuazioni da hotel... Vai su Facebook

Caldo da bollino rosso a Palermo, nel pomeriggio previste ondate di calore fino a 36 gradi https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/07/02/news/caldo_bollino_rosso_palermo_36_gradi_pomeriggio_afa_incendi-424705574/?ref=twhl… Vai su X

Caldo, bollino rosso in 20 città domani e in 15 sabato. Due morti in spiaggia in Sardegna - Guasto elettrico, chiude la Reggia di Caserta; Caldo, chiusi per ore caselli A4 Verona per problemi asfalto. 100 morti in Spagna. LIVE; Le notizie di mercoledì 2 luglio sul caldo record in Italia.

Caldo, a Genova bollino rosso fino a sabato, sei giorni di fila - Il ministero della Salute ha emesso il bollino rosso su Genova anche per sabato, facendo salire così a sei i giorni consecutivi con il grado massimo di ... Scrive rainews.it

Sabato sesto giorno di bollino rosso per il caldo in Liguria - Per il sesto giorno consecutivo il ministero della Salute ha prorogato il bollino rosso per il rischio di ondate di calore a Genova fino a sabato con temperature massime percepite a metà giornata fino ... Riporta msn.com