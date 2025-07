La7 ‘ruba' Pinuccio a Striscia la Notizia | Con Ricci mi sento tutti i giorni ma da Mediaset non ho notizie

Pinuccio, noto volto di Striscia la Notizia, si prepara a una nuova avventura su La7, lasciando aperta la porta a un futuro incerto in Mediaset. Tra indiscrezioni e conferme, l'inviato svela: "Da Mediaset nessuna novità, con Antonio Ricci il rapporto è invariato". La scena è pronta per nuove sfide e colpi di scena nel mondo dello spettacolo; ma quali saranno i prossimi capitoli della sua carriera?

La7 'ruba' Pinuccio a Striscia la Notizia: Con Ricci mi sento tutti i giorni, ma da Mediaset non ho notizie

Palinsesti La7: Saviano, Gratteri e Pinuccio da Striscia le novità - Come ogni anno, in un albergo in centro a Milano, Urbano Cairo ha presentato i Palinsesti di La7, che quest'anno hanno come claim "Sai cosa vedi".