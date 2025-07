Tour de France 2025 | non solo cronometro per Filippo Ganna Chance anche con una fuga in tappe mosse

Il Tour de France 2025 si prospetta come un'edizione tutta da scoprire, con Filippo Ganna pronto a sorprendere non solo nelle crono, ma anche in tappe movimentate e fughe audaci. Il nostro ciclismo attende con trepidazione la rinascita di un’Italia che da troppo tempo sogna di tornare protagonista sulla Grande Boucle. Questa volta, la speranza è che il tricolore possa finalmente riscrivere il suo capitolo di successi.

27 Luglio 2019. Questa data rappresenta un grosso macigno per il nostro ciclismo, visto che è quella dell'ultima vittoria di un italiano al Tour de France. Sono passati praticamente sei anni e addirittura 106 tappe da quel successo di Vincenzo Nibali, con quella splendida affermazione sul traguardo di Val Thorens. Da quel momento il buio più totale e l'Italia spera in questa edizione della Grande Boucle di cancellare finalmente quello zero dalla casella delle vittorie, puntando soprattutto su due corridori: Jonathan Milan e Filippo Ganna. Milan è sicuramente la speranza azzurra nelle volate, mentre Ganna ha una grandissima occasione nella cronometro di Caen, ma potrebbe anche stupire anche in qualche altra tappa.

