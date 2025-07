Cpr Consulta | Disciplina vigente non rispetta libertà personali

La recente sentenza della Corte costituzionale n. 96/2023 chiarisce aspetti fondamentali sulla disciplina vigente riguardante la detenzione degli stranieri nei Centri di permanenza. La decisione ribadisce la legittimitĂ dell'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 286/1998, respingendo le questioni sollevate dal Giudice di pace di Roma. Questa pronuncia ha importanti implicazioni sui diritti e le libertĂ personali, confermando il rispetto delle norme vigenti in materia di immigrazione e trattenimento.

Con la sentenza n. 96 depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimitĂ costituzionale dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico sull’immigrazione), sollevate dal Giudice di pace di Roma in relazione alla disciplina del trattenimento degli stranieri nei Centri di permanenza per i rimpatri. Le censure si fondavano su una presunta violazione di numerosi articoli della Costituzione – tra cui l’articolo 13, secondo comma, sulla libertĂ personale, e l’articolo 117, primo comma, in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) – oltre agli articoli 2, 3, 10, 24, 25, 32 e 111 della Carta costituzionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cpr, Consulta: “Disciplina vigente non rispetta libertĂ personali”

In questa notizia si parla di: disciplina - consulta - vigente - rispetta

Consulta, disciplina sui Cpr non rispetta libertĂ personale - La recente sentenza della Consulta mette in luce un aspetto cruciale dei diritti fondamentali: il trattenimento nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) viola la libertĂ personale dei migranti, considerando questa misura come un "assoggettamento fisico all'altrui potere".

Consulta, disciplina sui Cpr non rispetta libertĂ personale; Consulta, disciplina sui Cpr non rispetta libertĂ personale; Consulta: disciplina trattenimenti Cpr non rispetta riserva legge.

Cpr, Consulta: “Disciplina vigente non rispetta libertà personali” - In particolare, ricorda la Corte, il giudice rimettente aveva sollevato la questione sulla mancanza di una disciplina primaria che regolasse in modo chiaro e ... Secondo lapresse.it

Consulta, disciplina sui Cpr non rispetta libertà personale - Il trattenimento nei Centri di permanenza per i rimpatri implica un "assoggettamento fisico all'altrui potere", incidente sulla libertà personale del migrante. Da ansa.it